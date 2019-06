Foggia, stuprava la moglie e la picchiava davanti ai figli: arrestato marito orco

FOGGIA - La polizia di Foggia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di R.F., pregiudicato classe ’57, ritenuto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della propria moglie. L'indagine è partita dopo la denuncia della donna che ha spiegato agli agenti i gravi episodi di violenza subiti, le ingiurie e le minacce fatti nel corso degli anni, fino a sfociare in vari stupri. Oltre ad essere minacciata, la vittima veniva picchiata ripetutamente con pugni e calci alla presenza dei figli della coppia, che testimoniando a favore della madre hanno contribuito alla ricostruzione della vicenda.