Cerignola, moto pirata non si ferma all'alt e investe finanziere: è grave

Un militare della Guardia di Finanza in servizio a Cerignola, nel Foggiano, è stato investito da un motociclista pirata mentre stava effettuando un posto di blocco. La vittima ha riportato la frattura scomposta della tibia e del perone della gamba destra. È stato trasportato d’urgenza agli Ospedali Riuniti di Foggia dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per arginare l'emorragia e ricomporre la frattura.

I sanitari, al momento - informano dalla Guardia di Finanza - non hanno sciolto ancora la prognosi. Stando alla ricostruzione dell’accaduto il militare ha tentato di intimare l’alt a un motociclista privo di casco in sella a uno scooter di grossa cilindrata, ma quest’ultimo alla vista del posto di blocco ha accelerato travolgendo il finanziere.

Sono partite nel frattempo le indagini per le quali potranno essere utilizzati anche i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.