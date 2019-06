Cerignola, ubriaco alla guida scappa: arrestato e scarcerato

I Carabinieri della Stazione di Cerignola hanno arrestato in flagranza di reato un incensurato 37enne, cittadino rumeno domiciliato a Cerignola. L’uomo, alcune sere fa, al volante di una Fiat Brava, non si era fermato all’alt imposto dai

militari impegnati in un posto di controllo lungo via Napoli, ed era fuggito, dando vita a un pericoloso inseguimento per le vie della città ofantina.

Raggiunto e bloccato dai Carabinieri, era stato identificato e sottoposto ad accertamento con etilometro, che aveva fatto registrare un tasso alcolemico pari a cinque volte il limite consentito. Il 37enne era quindi stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura di Foggia, l’arrestato era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto, in attesa del processo, è stata disposta la sua liberazione.