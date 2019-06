Ascoli Satriano, esplode silos in azienda cerealicola: nessun ferito

FOGGIA - Una violenta esplosione si è verificata la scorsa notte in un silos dell’azienda cerealicola «Santacroce» che si trova ad Ascoli Satriano, nel Foggiano. La deflagrazione non ha provocato feriti. Sul posto hanno operato i carabinieri ed i vigili del fuoco chiamati a mettere in sicurezza la zona e ad avviare le indagini del caso.

A quanto si apprende, i militari hanno prelevato un campione del contenuto del silos per effettuare le dovute analisi ed accertare se vi siano tracce di materiale esplodente o se la deflagrazione sia avvenuta per cause naturali. Un valido aiuto alle indagini potrà giungere attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza presenti nell’azienda.

L’esplosione è stata talmente violenta da essere udita anche lungo la superstrada che da Candela conduce proprio ad Ascoli Satriano.