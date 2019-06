Foggia, incendia per due volte l'auto della ex: arrestato 42enne

FOGGIA - I carabinieri di Foggia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 42enne foggiano che lo scorso 14 Marzo, non accettando la fine del matrimonio con l’ex moglie, in preda alla gelosia e alla rabbia, le aveva incendiato l’auto. Non contento, l’uomo ha appiccato il fuoco una seconda volta all'auto nuova della donna lo scorso 11 Maggio.

Il 42enne, tra l’altro, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, era evaso per andare sotto casa dell’ex consorte e minacciare lei e il suo nuovo compagno. Arrestato e portato in carcere con l’accusa di atti persecutori ed altro ancora da parte dei militari dell’Arma, il 42enne nei prossimi giorni verrà sottoposto ad interrogatorio di garanzia davanti al GIP del Tribunale di Foggia.