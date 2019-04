Lucera, spacciano cocaina in centro davanti a figli minorenni: 2 in carcere

Spacciavano davanti ai figli minorenni. È quanto accertato dai carabiniere di Lucera che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Foggia, su richiesta della Procura, a carico di 4 persone (due in carcere e due obblighi firma) responsabili di spaccio di cocaina in concorso nel centro storico della città. Tra loro, una coppia che era divenuta il punto di riferimento dello sballo cittadino. Gli inquirenti hanno accertato che le cessioni di sostanze stupefacenti avvenivano anche in presenza dei figli minorenni. Tra i clienti, molti giovani.