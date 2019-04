Rodi Garganico, minaccia i parenti con bastone e aggredisce i cc: arrestato 60enne

FOGGIA - Nella mattinata di Pasqua i Carabinieri di Rodi Garganico hanno arrestato un 60enne per i reati di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Una pattuglia allertata da una telefonata al 112, ha sorpreso l'uomo mentre brandiva un bastone e minacciava alcuni parenti. Nel tentativo di sedarlo i militari sono stati aggrediti all'improvviso, tanto che uno dei militari, scaraventato a terra ha battuto la testa al suolo. L'uomo è stato poi bloccato e messo ai domiciliari. Al militare ferito, poi trasportato all'ospedale di San Giovanni Rotondo per le cure del caso, è stato diagnosticato un trauma cranio-cervicale, giudicato guaribile in 15 giorni.