Far west dopo lite in strada a San Nicandro Garganico: in cella 31enne

E' stato arrestato dai Carabinieri il 31enne Ciro Roberto Senisi, responsabile della sparatoria da Far west il 17 marzo scorso nel centro di San Nicandro Garganico. L'uomo, secondo quanto accertato dai Carabinieri che gli hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di duplice tentato omicidio, mentre era a bordo della sua auto, una Fiat Punto, incolonnata lungo via Marconi - in quel momento molto trafficato - ha esploso alcuni colpi di pistola che per miracolo non hanno colpito il conducente di una Jeep che proveniva dalla corsia opposta, nonchè l'occupante di una Panda. E proprio quest'ultimo, secondo i militari che hanno ricostruito le fasi dell'episodio anche attraverso la visione di alcuni filmati, era il vero bersaglio del killer che probabilmente stava seguendo la vittima.

In un primo momento la dinamica era stata attribuita a uno screzio fra automobilisti, ma le indagini hanno appurato come Sinesi sia stato avvicinato dal conducente della Fiat Panda avvicinatosi con fare minaccioso alla sua auto, forse dopo aver intuito di essere seguito. Ed è a questo punto che il 31enne arrestato avrebbe estratto una pistola e aperto il fuoco: i proiettili hanno raggiunto il parabrezza di una Jeep senza colpire il conducente - che si è subito riparato - e tantomeno la donna che sedeva al suo fianco - mentre un altro colpo ha raggiunto lo specchietto di una Bmw che era parcheggiata con la proprietaria a bordo.

Sempre dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere si era allora visto che il conducente della Fiat Panda, accortosi dell’arma impugnata dal conducente della Fiat Punto nera, era tornato di corsa al volante della sua autovettura, allontanandosi con estrema velocità.

Probabilmente i due, però, avevano già una conoscenza pregressa tanto che è stato dimostrato come lo sparatore stesse già da tempo pedinando la vittima designata, aspettando il momento giusto per compiere il suo gesto. Proseguono ulteriori verifiche volte sia ad accertare il movente e per scoprire come questi si fosse procurato la pistola.