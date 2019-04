Foggia, fra i 6x3 non c'è posto per ragazzi con sindrome di Down

Non c’è posto sui manifesti 6x3 della città per i ragazzi Down. Tutti occupati dai candidati alle prossime elezioni comunali. Una coincidenza, certo. Ma uno spazio maxi che promuova lo spettacolo dei ragazzi per il momento non si riesce proprio a trovare. Forse qualcosa si libererà dal 24 aprile, quando per legge i candidati devono sloggiare dalle affissioni sui 6x3. Si farà in tempo per sabato 27? In quella data, infatti, al teatro Giordano va in scena il musical “Mamma mia!”, organizzato dalla Aipd (associazione italiana persone Down) e dalla Vogue Dance School di Foggia. L’organizzazione aveva pensato di acquistare gli spazi per l’affissione pubblica, ma ha dovuto obtorto collo fare un passo indietro.



Ora nessuno vuol parlare di questa storia di cui la Gazzetta è venuta a conoscenza casualmente. Ma sta di fatto che la proposta ventilata a più di qualche candidato di cedere un proprio spazio, anche solo per un giorno, per pubblicizzare lo spettacolo non sarebbe stata presa in considerazione da nessuno. E qualcuno avrebbe opposto un secco «no».

La questione è stata molto dibattuta sui social, per questo è diventata pubblica e dunque ne parliamo. I ragazzi, a quanto pare, ci sarebbero rimasti male anche se la polemica è rimasta ai margini delle prove per lo spettacolo.

I ragazzi sono andati già in scena lo scorso anno con lo spettacolo “Grease”, l’esperimento è andato a buon fine al punto che quest’anno si replica. Se poi ci sarà qualcuno disposto a farsi più in là, i ragazzi-attori foggiani non potranno far altro che ringraziare.