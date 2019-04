S.Severo, picchia e offende per anni la moglie, anche in pubblico: 40enne in carcere

La polizia di San Severo (Fg) ha arrestato e portato in carcere un 40enne che da tempo perseguitava la moglie. I due stavano insieme fin dall'adolescenza, e già allora l'uomo faceva uso di sostanze stupefacenti e aveva comportamenti di violenza e gelosia ossessiva. Dopo il matrimonio i drammi erano continuati, e la donna aveva deciso di separarsi, dal momento che i maltrattamenti erano proseguiti anche in presenza dei figli minori. In un episodio l'uomo aveva lanciato una scarpa addosso alla moglie, colpendola all'occhio e allo zigomo, l'aveva afferrata per un orecchio, e l'aveva offesa anche in pubblico. Ancora, si era presentato sul posto di lavoro della donna e le aveva sottratto le chiavi di casa, costringendola a rimanere fuori. L'uomo si trova in carcere.