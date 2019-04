Foggia, caos polizze auto: nuovi aumenti del 22%

FOGGIA - Si chiama “premio” in realtà è una tassa, ancorchè salatissima a carico dei foggiani onesti che lavorano, dichiarano le tasse e che pagano sempre a volte senza fiatare. Come appunto avviene con le assicurazioni. Le tariffe delle polizze salgono anzichè scendere, come sarebbe auspicabile per chi non denuncia incidenti e mantiene anzi una condotta irreprensibile al volante. Al rinnovo del contratto, la sorpresa: 30-50 euro in più rispetto al contratto precedente, colpa degli immancabili aumenti che ricadono sempre sulle spalle dei foggiani. «Colpa dei furbi», si difendono gli agenti delle assicurazioni e dei raggiri che si consumano alle spalle delle compagnie assicurative per risarcimenti spesso costruiti a tavolino, inventati di sana pianta e che le assicurazioni non sembrano essere in grado di scovare tanto facilmente. Così alla fine paga sempre Pantalone.

Un’indagine dell’Adoc mette a nudo questo fenomeno inquietante e decisamente imbarazzante per gli automobilisti foggiani fenomeno che colpisce buona parte delle regioni del Sud, ma che nella nostra provincia incide particolarmente. «Il premio medio della Rc auto (la responsabilità civile: ndr) - denuncia l’associazione dei consumatori - in provincia di Foggia è del 54.59% pari a 838.03 euro in più rispetto alla media nazionale di 542.09 euro. Foggia è la provincia della Puglia dove le polizze Rc auto hanno il costo più elevato: 1172,78 euro rispetto alla media regionale di 836,49 euro. Dal 2018 al marzo 2019, in Capitanata c’è stato dunque un aumento delle tariffe del 22,5%».

Secondo i dati elaborati dall’Adoc Foggia (Segreteria generale-Servizio Civile) in uno studio dettagliato sui costi delle assicurazioni auto in Capitanata, in Puglia e in Italia, viene fuori anche una sorta di graduatoria dei comuni in cui i “premi” assicurativi sono più alti. Su tutti i comuni foggiani svetta Carapelle con un importo medio di 976 euro, +7% in più rispetto a marzo 2018 e +80% rispetto alla media italiana. Seguono Lucera (975 euro: +6% rispetto a marzo 2018 e +80% rispetto alla media italiana), Ortanova (964 euro: +7% rispetto a marzo 2018 e +78% rispetto alla media italiana), San Marco in Lamis (953 euro: 0% rispetto a marzo 2018 e +76% rispetto alla media italiana), San Nicandro Garganico (897 euro: -8% rispetto a marzo 2018 e +65% rispetto alla media italiana). Foggia è, inoltre, la provincia pugliese con i prezzi dei preventivi più disomogenei: 1.864,28 euro.

«La differenza con la media nazionale e regionale è davvero abissale - denuncia l’Adoc - del tutto spropositata rispetto agli stipendi, alle pensioni e al costo della vita in provincia di Foggia. Il danno per le tasche dei consumatori è davvero significativo. Ci attiveremo in ogni sede per comprendere da che cosa dipendano queste anomalie e in quale maniera sia possibile ridurre le medie provinciali per uniformarci al trend nazionale», assicura l’associazione dei consumatori.

Situazione diametralmente opposta nel resto della Puglia. Nelle altre province, infatti, l’assicurazione auto è sì in lieve aumento rispetto a un anno fa ma la riduzione di prezzo si è interrotta. L’indagine condotta prendendo in esame le quotazioni reali (non il listino prezzi) ricevute da ogni singolo utente segnala che in Puglia il prezzo per una polizza Rc Auto sottoscritta è di 836,49 € di media, almeno per quanto riguarda i preventivi più economici elaborati dal comparatore. In parallelo con quanto accade a livello nazionale, negli ultimi 6 mesi il prezzo medio è aumentato del 11,2% e del 8,6% su base annuale. La provincia pugliese dove assicurare un’automobile costa meno è Lecce: 691,67 € di media, valore mantenutosi pressoché costante, senza grosse variazioni. Segue la provincia Brindisi con quota 773,77 €, Taranto a 788,12 €. Assicurare un’auto nella provincia di Barletta-Andria-Trani costa 804,05 € dove la quota assicurativa è aumentata del 5,3% negli ultimi 6 mesi e del 3% rispetto l’anno precedente. Il secondo posto come provincia pugliese più cara va a Bari con 884,44 €, che rispetto al 2018 ha avuto un aumento del 11,9%.