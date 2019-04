Foggia, presi due corrieri con mezzo chilo di hashish

Due spacciatori sono stati arrestati a Foggia da agenti della Squadra mobile: le manette sono scattate ai polsi di Luigi Ciuffreda, 46 anni, sorvegliato speciale, e Luigi Corvino, 35. I due sono stati bloccati a bordo di una Y 10 che viaggiava a forte velocità in via Almirante. Dopo un controllo all'interno dell'auto, in corrispondenza del freno a mano venivano rinvenuti 5 pani di presumibile sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di circa 500 grammi. La sostanza stupefacente veniva sottoposta all’esame narcotest che dava esito positivo e sottoposta a sequestro penale. I due sono stati posti agli arresti domiciliari.