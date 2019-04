«Giornalisti di m..»: cc commentano su Fb articolo contro mafia, Comando valuta provvedimenti

Due carabinieri, uno in servizio l'altro in congedo, hanno commentato su Facebook articoli sulla mafia nel Foggiano, scritti dalla testata online 'L'immediato', insultando i giornalisti colpevoli di «vedere la mafia dappertutto», e di scrivere «falsi articoli». Il militare in congedo, Antonio Ferrantino, il 2 aprile scorso, commentando la notizia una lite fra pregiudicati a Mattinata, ha scritto: "Giornalisti poco seri che vedono la mafia dappertutto quando la mafia sono loro, giornalisti di m....». Il commento è ora stato cancellato. Sono ancora visibili, invece, i commenti dello stesso tenore scritti dal militare in servizio, Michele Ciuffreda, del Corpo Forestale.

Dal comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia fanno sapere che l’Arma sta valutando il caso, prendendo in esame anche la posizione del militare in congedo. Per quello che riguarda Ciuffreda, «sono in corso valutazioni da parte della scala gerarchica di appartenenza».

Ferrantino è di Monte Sant'Angelo, mentre Ciuffreda è di Mattinata, Comune sciolto per mafia nel 2018. Ferrantino, nel post che ora ha cancellato, compariva in divisa. Adesso, invece, ha modificato la propria foto-profilo e non è più in uniforme.

Dopo il commento di Ferrantino, 'L'immediatò ha scritto un articolo in cui ricorda anche i commenti del carabiniere Ciuffreda il quale, parlando di un articolo pubblicato pochi giorni dopo lo scioglimento per mafia del Comune di Mattinata, avvenuto a marzo dello scorso anno, aveva scritto: «Potete telefonare a tutti quelli che in questi mesi vi hanno passato i pizzini per fare i vostri falsi articoli». In un’altra occasione, riferisce 'L'immediatò, il militare ha commentato un articolo pubblicato a febbraio scorso in merito agli "incandidabili» al comune di Mattinata: «Tanto - aveva scritto - chi vi passa queste notizie non sarà mai eletto»