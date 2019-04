Danneggiano comitato elettorale a Foggia, coppia arrestata

Ieri la polizia di Foggia ha arrestato una coppia, Dario Zuzzaro, 42 anni, e Katia Silvestri, 41, per tentato furto aggravato, oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 5 del mattino in via Caldara, dopo una segnalazione, e hanno incrociato due persone che si stavano allontanando in fretta. I poliziotti hanno controllato i due, che hanno manifestato insofferenza: l'uomo nascondeva in tasca un paio di forbici, con una delle punte delle lame spezzata. Dopo una breve colluttazione, i due sono stati fermati, e hanno continuato a inveire contro i poliziotti, minacciandoli di morte. Gli agenti hanno provveduto a controllare la serranda di un comitato elettorale, che è risultata danneggiata e alzata per metà. Si indaga per capire se ci siano stati furti all'interno. La coppia si trova ai domiciliari.