Candela, nascondeva 2 kg di cocaina nel cofano: arrestato

FOGGIA - Nascondeva due chili di cocaina nel cofano dell’auto ma è stato fermato per un controllo nelle vicinanze di Candela ed arrestato dalla polizia. L’uomo, Luigi Guarro, napoletano di 41 anni, è accusato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Viaggiava a bordo si una Fiat 500L, che avendo i vetri posteriori ed il lunotto oscurati, non consentiva di vedere se all’interno vi fossero passeggeri. E’ stato perciò fermato per un controllo e, quando ha mostrato particolari segni di nervosismo, i poliziotti hanno approfondito i controlli scoprendo due involucri in cellophane contenenti la cocaina nascosti nel cofano.

IL valore di mercato della droga è stimato in circa 200.000 euro. Sequestrata anche l’autovettura utilizzata per il trasporto della cocaina