È Rebecca, 10 anni da Lucera, l'Alfiere della Repubblica più giovane d'Italia

LUCERA - Si chiama Rebecca Maria Abate, ha dieci anni ed è l'Alfiere della Repubblica più giovane d'Italia, nonché la seconda pugliese, dopo il genio 18enne della medicina Giuseppe Bungaro di Taranto a ricevere la nomina.

La piccola, nata nel 2008 a Lucera, è stata premiata dal Presidente Sergio Mattarella in persona, per aver aiutato la sua compagna di classe disabile ad uscire dal suo silenzio e comunicare con il resto dei compagni. Un atto di sensibilità e bontà d'animo, quello della piccola, che ha commosso il Presidente che come si legge nella scheda del Quirinale sottolinea: «Grazie al suo affetto è riuscita a interpretare e comprendere i pochi segnali dell'amica, creando in questo modo nella classe un ambiente più aperto e inclusivo, dove la diversità è divenuta occasione di crescita per tutti»

La bambina è stata di recente anche ospite della trasmissione "Vieni da me" di Caterina Balivo su Rai1 dove ha raccontato la sua storia.