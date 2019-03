Foggia, Miranda è il nuovo segretario della Lega

Si è riunita questa mattina la segreteria cittadina di Foggia della Lega, nel corso della quale è stato eletto segretario cittadino Luigi Miranda con l’unanimità dei presenti, pari a 28 voti favorevoli sui totali 39 componenti della segreteria. Preso atto del

risultato il segretario regionale Andrea Caroppo ha immediatamente ratificato l’elezione di Luigi Miranda, al quale ha augurato buon lavoro.

“Il risultato odierno, di cui sono onorato, deriva direttamente dalla campagna elettorale delle primarie per l’individuazione del candidato sindaco del centrodestra. È la conseguenza di un lavoro intenso grazie al quale siamo riusciti a creare un diffuso senso di fiducia e di vicinanza con la segreteria cittadina e i militanti tutti della Lega. Con loro, durante e dopo la campagna per le primarie, si è sviluppato un intenso rapporto politico e abbiamo immaginato percorsi e progetti che vedono la Lega partito guida della coalizione di centrodestra. Il ruolo della Lega – continua Miranda – sarà determinante per la vittoria del centrodestra alle comunali del capoluogo, il 26 maggio prossimo e per garantire, successivamente, il buon governo della città con l’introduzione, nel programma elettorale della coalizione centrodestra, di punti programmatici provenienti dalla Lega”.