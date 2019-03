Foggia, 21 enne vicino ai clan preso mentre chiede il pizzo

E' stato arrestato dalla Polizia in flagranza di reato, mentre estorceva denaro a un commerciante. In cella, con l'accusa di tentata estorsione e detenzione e porto abusivo d'arma, è finito Samuele Perdonò, 21 anni, figlio di Massimo, quest'ultimo nipote di Rocco Moretti esponente di spicco della Società foggiana.

Il giovane è stato bloccato da una pattuglia di agenti della Sezione criminalità organizzata della Squadra mobile: gli investigatori, insospettiti dalla presenza di Perdonò in un esercizio commerciale, si sono appostati e hanno atteso gli eventi. I sospetti si sono rivelati fondati quando hanno visto il giovane avvicinarsi al commerciante al quale ha rivolto minacce con l'intento di sottrargli denaro. Quando è stato bloccato, Perdonò è stato trovato in possesso di una pistola calibro 9x21. Il giovane è stato rinchiuso in carcere.