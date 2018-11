Foggia, rapinano banca in via Matteotti con un taglierino: due ricercati

FOGGIA - Messo a segno un colpo questa mattina in una banca in via Matteotti, a Foggia: due uomini - uno rimasto all'esterno a fare da 'palo', l'altro a volto coperto all'interno e armato di taglierino- hanno raggiunto la filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, portando via il denaro presente nella cassa attiva in quel momento. Il malfattore dopo aver minacciato i presenti, è riuscito a fuggire con 1000-1200 euro (sono in corso accertamenti sulla refurtiva). Durante le concitate fasi della rapina nessuno è rimasto ferito. (Foto Maizzi)