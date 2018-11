Freddato davanti ai videogiochi a Foggia, almeno 3 sicari

Sarebbero almeno tre i sicari che ieri pomeriggio hanno fatto irruzione in un bar, a Foggia, uccidendo a sangue freddo il pregiudicato Rodolfo Bruno. Ne sono convinti gli agenti della squadra mobile di Foggia che coordinano le indagini per far luce sull'omicidio del 39enne, freddato con numerosi colpi di arma da fuoco all’interno di un’area di servizio che si trova lungo la statale 673 alla periferia della città. Nella notte sono stati effettuati due esami dello stub a pregiudicati locali pare, secondo indiscrezioni, appartenenti alla consorteria criminale opposta a quella della vittima. Rodolfo Bruno era ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Moretti. Gli agenti della squadra mobile hanno ascoltato anche una decina di persone tra familiari e conoscenti della vittima.



Il pregiudicato è stato colpito in più parti del corpo: testa , addome e schiena. A terra gli investigatori hanno recuperato sei cartucce di un fucile calibro 12 e due bossoli di una pistola calibro 9x21. Al momento dell’agguato Rodolfo Bruno era solo e stava giocando alle slot-machine.

«Quella di recarsi in quel bar a giocare alle macchinette era divenuta una consuetudine», hanno detto gli inquirenti. Nell’area di servizio erano presenti i tre titolari del bar che non hanno fornito utili elementi investigativi. Gli agenti hanno visionato le telecamere di sicurezza presenti nella zona.