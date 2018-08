Rubano Jaguar per smontarla e rivendere i pezzi: traditi dal Gps

Un uomo di 42 anni, Michele Mastricci, è stato sottoposto agli arresti domiciliari ieri nel Foggiano dopo essere stato scoperto insieme ad altre tre persone, che si sono date alla fuga, mentre smontava una Jaguar il cui furto era stato segnalato poche ore prima. La polizia di Cerignola (Fg) ha ricevuto la segnalazione del furto, ma gli agenti sono riusciti a individuare la posizione dell'auto grazie al Gps. Arrivati in un fondo agricolo in località Parcone, i poliziotti hanno sorpreso il 42enne e altri 3 mentre smontavano l'auto: si sono tutti dati alla fuga nei campi, in diverse direzioni, solo Mastricci è stato bloccato vicino a un casolare. Aveva addosso cacciavite e chiavi inglesi. Ritornati sul posto dove c'era la Jaguar rubata, gli agenti hanno trovato anche una Citroen C3 di proprietà di una società, il cui titolare non si era ancora accorto del furto, e un Fiat Ducato, con a bordo alcuni pezzi di carrozzeria della Jaguar.