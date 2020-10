Fiera del Levante e informazione, Assostampa Puglia: «La Regione ha mortificato i giornalisti causa Covid»

BARI - «Per la prima volta dopo alcuni anni, la Regione Puglia, in occasione dell’ultima edizione della Fiera del Levante, non ha ritenuto, causa emergenza covid, di reclutare giornalisti nell’ufficio stampa del padiglione istituzionale attingendo con sorteggio dalle liste di disoccupazione».

Lo scrive in una nota il Consiglio direttivo dell’Associazione della Stampa di Puglia, che «ne ha preso atto, salvo apprendere che alcune figure riconducibili ad una società privata che fornisce servizi alla Sezione comunicazione istituzionale della Regione hanno provveduto, in presenza, a redigere comunicati stampa e a gestire la comunicazione istituzionale. Il Consiglio direttivo dell’Associazione della Stampa di Puglia - conclude la nota - nello stigmatizzare la grave scorrettezza, considera tale comportamento offensivo per i giornalisti disoccupati e lesivo della dignità professionale».