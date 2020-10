Aerospazio, sottosegretario Manzella in Fiera: «Grottaglie al centro della ripartenza mondiale con i droni»

BARI - «Localizzare a Grottaglie, nel Tarantino, una manifestazione sui droni è una scelta di posizionamento su un segmento che può segnare l’identità di un territorio. L’aerospazio italiano deve avere nelle regioni delle gambe forti. È importante che la Puglia coltivi questa vocazione territoriale anche perché oggi dobbiamo fare le scelte tecnologiche importanti che ci diranno dove saremo fra 30 anni».

Lo ha detto il sottosegretario del ministero dello Sviluppo economico, Gian Paolo Manzella, intervenendo, in Fiera del Levante, al workshop «Grottaglie - Un Aeroporto volano di sviluppo».

Il settore aerospaziale pugliese è in ascesa, è quanto si evince dai dati forniti durante l’incontro: nel 2019, il solo fatturato export è stato di 738 milioni, 550 le imprese impegnate, oltre 7.900 addetti, quasi mezzo miliardo di investimenti generati grazie agli strumenti di agevolazione messi in campo dalla Regione Puglia. E adesso droni e satelliti sono la grande opportunità che la Puglia si prepara a valorizzare attraverso la manifestazione «Mediterranean Aerospace Matching 2021», in programma nell’aeroporto di Grottaglie dal 24 al 26 marzo 2021.

«L'aerospazio pugliese - ha detto il dirigente della sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia Giuseppe Pastore - è un settore strategico che la Regione Puglia ha contribuito a rendere grande movimentando quasi mezzo miliardo di euro di investimenti con i suoi strumenti di agevolazione tra le due ultime programmazioni. Prima della pandemia il settore volava alto con un fatturato export di 738 milioni di euro, in crescita del 31,8% nel 2019 rispetto all’anno precedente e un’incidenza sul risultato esportativo nazionale dell’11,9%».