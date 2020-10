Regione Puglia, Emiliano convoca in Fiera i parlamentari di maggioranza

BARI - Il governatore pugliese Michele Emiliano ha invitato in Fiera del Levante tutti i parlamentari ed europarlamentare pugliesi che sostengono il governo Conte per presentare il programma di governo della Regione Puglia. L'appuntamento è per lunedì 26 ottobre. "Ritengo tale iniziativa molto importante - ha scritto Emiliano nella lettera di invito - e utile al fine di avere con voi una reale connessione sui temi di grande interesse generale e ricevere osservazioni e suggerimenti in vista della presentazione delle dichiarazioni programmatiche al Consiglio regionale, primo atto dall’attività del nuovo governo regionale. Conto sul vostro prezioso apporto e sulla vostra partecipazione che potrà essere assicurata anche da remoto». Scopo dell’incontro è ricevere dai parlamentari pugliesi della maggioranza di governo osservazioni e suggerimenti in vista della presentazione delle linee guida di governo al Consiglio regionale.