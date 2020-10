Fiera del Levante 2020, la Regione Puglia investe nell'acquacultura

BARI - La Puglia investe nella sostenibilità dei settori della pesca e dell’acquacoltura. Nel padiglione 18 della Fiera del Levante, due appuntamenti sono stati dedicati oggi ad «Acquacoltura pugliese 4.0». È il progetto per lo sviluppo dei siti e infrastrutture legati all’acquacoltura pugliese e per la riduzione degli impatti ambientali degli interventi, finanziato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca. Due le tavole rotonde organizzate dal dipartimento regionale Agricoltura alla presenza di stakeholder, associazioni di categoria e soggetti direttamente coinvolti nel progetto, al fine di divulgare i risultati finora raggiunti. L'obiettivo dei due appuntamenti è confrontarsi e coordinarsi sulla gestione responsabile e sostenibile degli interventi da realizzare. Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, coinvolge un gruppo di lavoro costituito da ricercatori delle Università degli Studi di Bari, del Salento, di Foggia, del Politecnico di Bari, del Cnr nelle sue sedi di Lesina e Taranto, dell’Arpa Puglia e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, insieme al Dipartimento regionale Agricoltura.