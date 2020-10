Fiera del Levante 2020, 100 donne incontrano Conte: «10 proposte per parità in Puglia»

BARI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la cerimonia inaugurale della Fiera del Levante di Bari, ha incontrato Matria Puglia, la prima assemblea composta da cento donne pugliesi che hanno consegnato al premier un documento in dieci punti con proposte su governance, Mezzogiorno, politiche internazionali, impresa, lavoro e lotta alla povertà, scuola, innovazione, sanità, cultura e turismo, pari opportunità.

«Chiediamo - dicono - di garantire il 50% di presenza delle donne in ogni organismo decisionale con l’intesa di ritrovarci fra un anno in occasione della prossima edizione della Fiera del Levante per valutare insieme lo stato di attuazione. Il divario di genere non è affatto superato e le donne hanno pagato il prezzo più alto durante il lockdown, con un’occupazione resa più precaria dalla situazione contingente e una dedizione a tempo pieno alla cura dei figli, della casa, dei genitori anziani, dei disabili». "Non c'è ripartenza senza lo sguardo, la visione delle donne - aggiungono - , spesso assenti in quelle posizioni di vertice che possono invece offrire soluzioni necessarie ed ormai improcrastinabili affinché l’Italia tutta ed il Mezzogiorno in particolare possa finalmente dirsi un Paese moderno ed avanzato».