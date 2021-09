Otto università italiane tra le più cooperative al mondo

BRUXELLES - Sono otto le università italiane - quelle di Cagliari, Cassino, Ferrara, Torino, Tor Vergata, e ancora la Bicocca di Milano, la Humanitas University e la Parthenope di Napoli - a figurare tra gli istituti di istruzione superiore più cooperativi al mondo. È quanto emerge dal rapporto di U-Multirank, giunto all'ottava edizione, che ha introdotto quest'anno un indice per valutare il grado di cooperazione di circa 2,000 istituti di istruzione superiore in 96 paesi.

L'indice, misurato sulla base di sette indicatori - partenariati strategici, diplomi internazionali congiunti, stage, co-pubblicazioni internazionali, co-pubblicazioni con partner industriali, co-pubblicazioni regionali e co-brevetti con l'industria - vede le università europee collaborare di più rispetto a quelli di altre aree.

In generale, delle 83 università italiane analizzate dall'U-Multirank, promosso dalla Commissione Ue e co-finanziato da Erasmus+, le cinque più performanti sono l'Università Bocconi, seguita da Humanitas University, Scuola Superiore Sant'Anna, IMT Scuola Superiore di Studi Superiori Lucca e Politecnico di Milano. Questi top performer hanno un profilo specifico. L'Università Bocconi si distingue per l'orientamento internazionale, l'Imt School for Advanced Studies Lucca per la ricerca e il Politecnico di Milano per il trasferimento di conoscenze.

Quattro università italiane, inoltre, sono tra le prime 25 nelle co-pubblicazioni con partner Industriali (università della Basilicata, Università di Cassino e Lazio meridionale, Università di Napoli Parthenope e Università della Tuscia), mentre l'università Guglielmo Marconi figura tra i top 25 nelle pubblicazioni internazionali congiunte, in quelle regionali congiunte e in quelle ad accesso libero.