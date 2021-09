Uno studente di Asiago tra i vincitori dei premi per i giovani scienziati

BRUXELLES - Uno studente italiano si è aggiudicato il secondo premio dell'edizione 2021 del concorso Ue per giovani scienziati. È Giovanni Benetti, iscritto all'Istituto di Istruzione superiore Mario Rigoni Stern di Asiago (Vicenza), che ha vinto grazie alla sua ricerca intitolata 'Bolle interstellari distorte: un nuovo modello matematico e computazionale'. Benetti si è così aggiudicato 5mila euro per il suo progetto, così come gli altri tre ricercatori arrivati secondi.

Al primo posto, cui va un premio di 7mila euro, sono arrivati a pari merito quattro studenti provenienti da Germania, Bulgaria, Spagna e Ucraina. La cerimonia di premiazione si è svolta all'Università di Salamanca in Spagna.

Vanno agli italiani anche il premio speciale Pepsico e il premio Iberdrola: rispettivamente Andrea Letizia e Sara Peverali con una ricerca sui nanosensori per individuare residui chimici tossici nel riso, e Leonardo Cerioni, Linda Paolinelli e Matteo Santoni con una ricerca sull'elettricità prodotta dalle acque reflue.

Mariya Gabriel, la commissaria Ue per innovazione, ricerca, cultura, istruzione e gioventù, si è complimentata con i vincitori ricordando quanto le attività di ricerca e innovazione siano importanti "per superare le crisi che colpiscono tutti noi".