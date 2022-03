Nasce «La mia Basilicata», il canale Spotify che racconta viaggi appassionati

POTENZA - «Basilicata da ascoltare» è il canale podcast che l'Azione di promozione Turistica lucana battezza sulla popolare piattaforma di contenuti digitali sonori Spotify. Lo scrittore Raffaele Nigro, il saggista Giuseppe Lupo, la conduttrice Paola Saluzzi e il vaticanista Fabio Zavattaro daranno la loro voce alle prime quattro puntate del canale che contiene i racconti di un viaggio che si annuncia «appassionato».

In «La mia Basilicata», Paola Saluzzi, giornalista e conduttrice televisiva, padre nato ad Acerenza, racconta uno dei suoi viaggi in Basilicata disegnando con le sue parole le emozioni delle origini. on meno significativa la descrizione che fa di questa terra il giornalista Fabio Zavattaro, fra i vaticanisti più accreditati alla Santa Sede. Nel suo podcast «Matera. Sassi di vita e di Fede» si immerge nei giochi di luce degli antichi rioni di tufo camminando lungo le stradine per un’esperienza «da accogliere come un dono». La via dell’Agri è invece il podcast firmato dallo scrittore e saggista lucano Giuseppe Lupo, vincitore di numerosi premi letterari e docente di letteratura italiana contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Brescia. Con la sua voce indossa i panni di un viaggiatore che si sposta in auto da Potenza in cerca del mar Jonio facendosi abbracciare dal continuo saliscendi dell’Appennino «come se fosse a bordo di un’altalena sospesa nel vuoto. La sua è una prova di fedeltà: il mare c’è». Di un altro viaggio parla anche un altro grande scrittore lucano, Raffaele Nigro, nel suo podcast «Uomini e cinghiali». E' un viaggio che da Bari lo porterà a Potenza sulle carrozze della Appulo Lucana discutendo di falchi, lepri e cinghiali con un amico giornalista consigliere interregionale della Lega per la protezione degli animali».

«Il podcast - evidenzia Antonio Nicoletti, direttore dell'Apt Basilicata – sta diventando sempre più un potente strumento di comunicazione, complementare agli altri, perché consente di raggiungere tutti quelli che non possono, o non vogliono, restare incollati ad uno schermo. Cercheremo di implementare questa sezione attraverso altri podcast e aprendoci ad altre piattaforme». Intanto, da domani e per quattro settimane i quattro podcast saranno messi in onda sul canale radio dell’Enit «Visit Italy Web Radio», seguito nel mondo. Questo, il link podcast su spotify: https://open.spotify. com/show/ 56YUXdehO0BB437IlrtXnE