Il barese Maninni tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani

C'è un barese tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani: si tratta del cantautore Maninni, che il prossimo 16 dicembre nel Teatro del Casinò di Sanremo (diretta su Rai1), si giocherà un posto per l'edizione 2023 del Festival. Alessio Mininni, 25 anni, è stato selezionato tra i 42 ascoltati nella Sala A di via Asiago negli studi di Radio Rai a Roma. La Commissione musicale era presieduta dal direttore artistico del Festival, Amadeus, e composta dalla vicedirettrice prime time Federica Lentini, dall’autore Massimo Martelli e dal maestro Leonardo De Amicis. Maninni sarà in gara con il brano «Mille porte».

A questi selezionati se ne aggiungeranno altri 4 da Area Sanremo. Insieme a Maninni hanno passato la prima fase di Sanremo Giovani gIANMARIA, Giuse The Lizia, Mida, OLLY, Sethu, Shari e Will.