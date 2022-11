Monti Dauni, a Sant'Agata di Puglia torna «Ciccecuòtte», l’antica sagra

FOGGIA - La Pro Loco «Pierino Donofrio» di Sant’Agata di Puglia, con il patrocinio e il contributo del Comune, in occasione della commemorazione dei defunti, organizza la sagra dei «Ciccecuòtte», di cui l’ingrediente principale è il grano duro, messo a bagno e poi bollito. In un secondo momento il grano è condito con vino cotto, melograno, noci e, per i più golosi, con la cioccolata. La tradizione di questo prodotto ha radici molto antiche che risalgono ai primi anni del secolo scorso. Il tutto si svolgeva il giorno dei morti e a compiere questo rito erano i bambini che, muniti di un piatto e di un cucchiaio, giravano per tutte le vie del paese chiedendo, casa per casa, un po’di «ciccecuòtte».

Durante la manifestazione, che si svolgerà oggi dalle ore 19:30 in Piazza XX Settembre, oltre al caratteristico dolce, potranno essere degustati altri prodotti tipici come le pizze fritte, fagiolata, le castagne, il caciocavallo impiccato. Nell’ambito della sagra sarà presente un punto di promozione della lettura con il Circolo Lettori Kelvin 310. Infoline: 0881-984433, oppure proloco.santagata@libero.it.