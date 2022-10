Bari, il distretto 2120 del Rotary accende un riflettore sulle donne

FOGGIA - Con il concerto teatrale «Spotlight on women» al Teatro Polifunzionale «Anche Cinema» di Bari, oggi domenica 16 ottobre alle 18, il Governatore del Distretto 2120 Nicola Maria Auciello ha inteso porre l’attenzione su un importante service internazionale Empowering Girls. Il service lanciato lo scorso anno dall’allora Presidente internazionale Shekhar Mehta, è stato accolto con entusiasmo dall’attuale Presidente Jennifer Jones e mira al potenziamento delle ragazze nel campo dell’igiene, dell’istruzione, della salute, della violenza domestica e sessuale e dell’imprenditoria femminile. Il progetto si inserisce anche nella linea di indirizzo dell’attuale anno rotariano D.E.I. – Diversità, Equità ed Inclusione.

L’evento ha avuto ampia risonanza tra i 56 club del Distretto 2120 Puglia e Basilicata che hanno aderito numerosi all’iniziativa. Il Governatore Auciello e Gabriella Di Gennaro, Referente Distrettale del Service hanno istituito una borsa di studio per una giovane donna in difficoltà. Lo spettacolo nasce da una idea di Paolo Citro, regista della serata e Silvia Di Stefano che ne ha curato la

direzione artistica e musicale. Sul palco tre cantanti, Silvia Di Stefano, Miriam Stranieri e Ylenia Albanese accompagnate al pianoforte dal Maestro Gerry Ruotolo e due straordinari ballerini, trattano il tema dell’emancipazione femminile. Un progetto che parte dalla Accademia Nazionale Music Art, il più grande centro di formazione di Musical di Capitanata. Donne per le donne, il Rotary, come sempre, al fianco di grandi campagne umanitarie.