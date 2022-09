La Puglia e la Bat, luoghi di produzione per marchi di qualità del made in Italy

TRANI - «Puoi raggiungere il successo più grande, puoi arrivare a conquistare persino le stelle, ma non dimenticare dove tutto è iniziato: le tue origini». Parte da questo assunto l’ideazione dell’evento che ha messo in evidenza le potenzialità della sesta provincia pugliese nel settore moda. Ad Andria, infatti, viene prodotto tutto l'abbigliamento che porta la firma dell’imprenditrice digitale Maria Vittoria Paolillo (MVP Wardrobe). Non è un caso se quest'ultima ha voluto legarsi ad un altro leader di settore come Beppe Nugnes di Trani, facendo trionfare la pugliesità in un ramo che vede l'Italia protagonista nel mondo. La scelta della Puglia per la produzione made in Italy del brand è legata ad un trend industriale italiano molto diffuso nel tessile, specialmente negli ultimi anni. Nel solco di una tradizione che non si è mai effettivamente dispersa, come quella del TAC nel Nord barese-Ofantino, uno dei distretti tessili italiani che ha visto il proprio acme negli anni ’90-2000, la Puglia si sta affermando come area ad altissimo tasso di sviluppo ed innovazione.

Per celebrare l'impronta pugliese nella moda, ecco l'evento organizzato a Trani a Palazzo Pugliese con la direzione artistica di Pietro Terzini che ha “vestito” il senso profondo del messaggio, ovvero l’importanza di non dimenticare mai le proprie origini, dal visual delle due vetrine, all’allestimento di due sale al piano superiore del Palazzo, fino alla creazione di un’installazione luminosa sulla terrazza.

Palazzo Pugliese con la sua unicità, tra il mirabile fascino storico-architettonico che si sposa con la modernità e la freschezza del mondo della moda e del lifestyle, si è rilevato luogo ideale per raccontare lo straordinario connubio tra moda e arte, dinanzi agli occhi degli ospiti e della stampa di settore fashion e luxury. Tante le talent internazionali con milioni di followers tra cui Ana Maria Sieklucka, Sandra Agata Imela, Sofia Suescun e Miryam Labiad, ma anche italiane come Valentina e Alessia Melpignano, Roberta Ferrante, Giorgia Capriglia, Manuela Vitulli, Andy Csinger, Alessia Russo e Rossella Martucci. Ad arricchire la serata anche le proposte gastronomiche dello chef stellato Michelin Felice Sgarra, in cui spiccano il rosso e il rosa, portafortuna di Nugnes, e le coinvolgenti selezioni musicali di Ben DJ, uno dei dj/producer più di richiamo dello scenario del clubbing mondiale.