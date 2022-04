BARI – Inizia il conto alla rovescia per il concerto di Gianna Nannini che si terrà il 18 maggio prossimo al Teatro team della città. Le prevendite sono già iniziate ma sono validi anche i biglietti del 19 marzo 2022 al Teatro Team e del 16 novembre 2021 al Pala Florio di Bari.

In queste settimane Gianna Nannini è in tour nei teatri d’Italia con la sua band «Laband» e la direzione musicale di Davide Tagliapietra, per un pieno di amore per i suoi fan, un assaggio della sua grinta rock’n’roll, in vista delle sorprese che sta preparando per il grande concerto di Firenze, del 28 maggio.

Un evento unico, quello toscano, in cui la rocker condividerà il palco con amici e colleghi: Ariete, Loredana Bertà, Coez, Carmen Consoli, Litfiba, Enrico Nigiotti, Rosa Chemical e Speranza.