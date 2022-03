Porto Rubino torna per l'edizione 2022: confermate le date dal 10 al 17 luglio

Partirà anche quest'anno Porto Rubino, la rassegna ideata dal cantautore tarantino Renzo Rubino, dedicata alla musica e al mare, che anche per questa terza edizione, confermata tra il 10 e il 17 luglio, porterà ai suoi spettatori emozioni uniche. Riserbo ancora su ospiti e location, ma già questa sera su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) andrà in onda il docu-film diretto da Raoul Ventura che racconta l'edizione dello scorso anno, tra esibizioni coinvolgenti e toccanti incontri. Un assaggio su quello che sarà il viaggio che Rubino percorrerà: nel 2021 a bordo del suo fedele gozzo Tramari ha solcato i mari e i porti della Puglia, partendo da Polignano a Mare, passando per Castro Marina (Le), seguendo l’alba a Ostuni (Br) fino ad arrivare al gran finale di Maruggio – Campomarino (Ta). E insieme a lui ripercorriamo le incursioni dei tantissimi ospiti: da Vinicio Capossela e Micah P. Hinson fino a Edoardo Bennato, Francesca Michielin e Fulminacci, Michele Bravi, Roy Paci, Mahmood, Francesco Bianconi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Motta e Gino Castaldo.