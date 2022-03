Ermal Meta: rinviato il tour teatrale nel 2023

LECCE - Riprogrammata per la primavera 2023 l'intera tournée teatrale di Ermal Meta. La tappa in Puglia era prevista per il 30 marzo prossimo al Politeama Greco di Lecce, anche in questo caso il concerto è stato rinviato al 31 marzo 2023.

Le vigenti norme restrittive hanno rallentato la preparazione della tournée causando ritardi nella produzione e nell’allestimento. A ciò si aggiunge che, mercoledì 16 febbraio, Ermal Meta è risultato positivo al Covid-19.

Per tutte queste ragioni l’artista ha deciso di posticipare l’intero tour per evitare sovrapposizioni con i nuovi imminenti progetti a cui sta lavorando. Parte dunque l'attesa di rivedere quest’estate live l'artista.

I biglietti acquistati sono validi per la nuova data.

Riguardo alla tappa del Politeama Greco di Lecce, come sottolineato dalla Produzione di Meta, per il rinvio della tournée 2022 sono previsti rimborsi sotto forma di voucher (utilizzo entro 36 mesi dalla data di emissione per spettacoli organizzati nello stesso teatro da M&P Company). Il rimborso va chiesto entro il 22 marzo 2022.

Ulteriori info su www.mescalmusic.com, www.friendsandpartners.it e www.vertigo.co.it