Cultura per tutti: a Lecce e Sava arriva il primo Festival dell'Arte Accessibile

Si terrà dal 11 marzo al 1 aprile 2022, in quattro diversi luoghi di cultura tra Lecce e Sava (Ta), il primo festival dell’arte accessibile organizzato da Movidabilia nell’ambito del progetto Speriment’azione Accessibile, finanziato da Puglia capitale sociale 2.0. Obiettivo del festival è la diffusione e la normalizzazione di buone pratiche, sperimentali e tradizionali, per l’accessibilità dei prodotti culturali.

Il Festival nasce con la scopo di testare, sviluppare e mettere a sistema le migliori prassi nazionali e internazionali in fatto di cultura e movida accessibili e fruibili da tutte le tipologia di utenza, con particolare riferimento alle persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive. Accessibility is Cool Festival vuole dimostrare come un modello operativo diffuso di spettacoli più inclusivi sia già possibile, grazie a tecnologie di ultima generazione e metodi più tradizionali ma fondamentali, come la lingua LIS e la sottotitolazione.

Negli eventi (un cineforum, due eventi teatrali, un convegno e motivational talk), si metteranno in pratica non solo metodi di accessibilità tradizionali (accessibilità architettonica, traduzione LIS) anche sperimentazioni di ultima generazione con dispositivi sperimentali in Italia, come una app che consente a chiunque di usufruire di ascolto assistito e audio descrizione direttamente dal proprio cellulare). Il festival è da un lato conclusione delle sperimentazioni in fatto di accessibilità della cultura implementate da Movidabilia negli scorsi 12 mesi, dall’altro l’inizio di un nuovo percorso in cui Accessibility is Cool Festival possa diventare un appuntamento periodico in Puglia.

“Speriment’Azione Accessibile” si pone in linea di continuità con la campagna di promozione sociale “Accessibility is cool”.

IL CALENDARIO

11 marzo, ore 21.00,

Cinema DB D’Essai, via Salesiani n.4 Lecce

Proiezione documentario “Il rumore della vittoria”, regia di Ilaria Galbusera e Antonino Guzzardi

Sei giovani ragazzi, sei campioni sportivi sordi, raccontano il desiderio di rivalsa contro la convinzione comune di non potercela fare.

Accessibilità:

Sottotitolazione

Interprete LIS

Ingresso principale accessibile a carrozzine

Prenotazioni

Ingresso con donazione minima di 5 Euro

19 marzo, ore 20.30,

Teatro Paisiello, Via Giuseppe Palmieri, 83 Lecce

Prima assoluta dello spettacolo teatrale “A Mara”, regia di Fabrizio Saccomanno. Con Salvatore Cazzella, Arianna Lupo, Eleonora Loche.

Testi di Marina Donativi, Angela Elia, Eleonora Loche, Arianna Lupo, Fabrizio Saccomanno.

Accessibilità

Visita tattile e incontro con gli attori – prenotazione scrivendo a info@movidabilia.it

Traduzione LIS dell’intero spettacolo

Audiodescrizione live

Ascolto assistito

Supporti cartacei in linguaggio Easy to read e Comunicazione Aumentativa Alternativa

Ingresso principale accessibile a carrozzine

Prenotazioni

Ingresso con donazione minima di 10 Euro

25 marzo, ore 20.30

Laboratorio Urbano Ex Macello, Via Macello, 1 – Sava

replica dello spettacolo teatrale “A Mara”

Visita tattile e incontro con gli attori – prenotazione scrivendo a info@movidabilia.it

Traduzione LIS dell’intero spettacolo

Audiodescrizione live

Ascolto assistito

Supporti cartacei in linguaggio Easy to read e Comunicazione Aumentativa Alternativa

Ingresso principale accessibile a carrozzine

Prenotazioni

Ingresso con donazione minima di 5 Euro

1 aprile, ore 16.00

MUST, Via Degli Ammirati 11, Lecce

Convengo Aperta – Visioni sull’accessibilità dei luoghi della cultura e del divertimento in Italia – II edizione

Accessibilità:

Sottotitolazione

Interprete LIS

Ingresso principale accessibile a carrozzine