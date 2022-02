«Restiamo in tournée nonostante la guerra»

Un altro imperdibile spettacolo in Puglia, che richiama ancora una volta un tema che riecheggia sempre, ciclicamente nel mondo dell’arte, dello spettacolo, del cinema: quello della fiabe di «Alice nel Paese delle meraviglie». Venerdì 4 marzo tappa al Politeama Greco di Lecce (ore 20.45) per la Stagione teatrale 2021-2022, sabato 5 e domenica 6 marzo al Teatroteam di Bari (feriale ore 21 e festivo ore 18.30) per la Rassegna The Musical show sarà di scena «Alice in Wonderland e le geometrie del sogno» presentato dal Circus Theatre Elysium.

Ovvero, notizia nella notizia, da una famosa compagnia ucraina che, nonostante i foschi teatri di guerra in atto, con coraggio ha deciso di confermare tutte le date del loro spettacolo, compresi il Politeama Greco e il Teatroteam.

Spettacolo unico al mondo dove un cast di 30 atleti, acrobati e ballerini professionisti racconterà, attraverso la più innovativa delle arti circensi, la fiaba di «Alice nel paese mondo delle meraviglie».



Spettacolo teatrale basato sulla leggendaria storia di Lewis Carroll, i personaggi – ovvero Alice, appunto, il Cappellaio matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera, appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene in 3D.



Circus-Theatre Elysium è la nuova arte circense, luminosa ed elegante, dove l’abilità e la prodezza umana si misurano con le più sofisticate soluzioni scenotecniche. Fondato nel 2012, il Circus-Theatre Elysium è un circo collettivo che accoglie i più esperti acrobati, ballerini e clown.

Ha iniziato con pochi numeri inseriti nello spettacolo «Fairytale Show». Dopo il «sold out» in Francia, lo spettacolo si è trasformato in «Alice in Wonderland». È stato cosi applaudito in Ucraina e in Russia, in Bielorussia e in Francia fino in Cina.

Il progetto è nato da Oleg Apelfed che ha chiamato a sé un cast di formidabili professionisti dando vita ad un circo moderno mostrandone tutte le sfaccettature della rappresentazione in teatro. Inoltre, questo progetto è stato portato avanti anche da Maria Remneva, direttrice del Circo Nazionale dell’Ucraina che, con più di vent’anni di esperienza ha vinto medaglie d’oro e la competizione internazionale degli artisti circensi a Parigi.



Botteghino a Bari in piazza Umberto 37, infotel 080/5210877-5241504, www.teatroteam.it, info biglietti per Lecce, via XXV Luglio, 0832/241468, www.politeamagreco.it.