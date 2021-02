Covid in Puglia, quasi mille nuovi contagi su meno di 11mila test e altri 24 morti: tasso positività sale al 9%

Cresce il tasso di positività in Puglia nelle ultime 24 ore, salendo dal 6,8% al 9%. Aumenta il numero dei contagi Covid (+991 rispetto agli 823 di ieri) e, purtroppo, tante ancora le vittime: ben 24 (7 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto). È quanto emerge dall'ultimo bollettino Coronavirus diramato dalla Regione Puglia.

Tutto questo mentre il governatore Emiliano ha deciso, firmando la scorsa notte una nuova ordinanza, che da oggi e sino al 14 marzo tutte le scuole pugliesi, di ogni ordine e grado, dovranno adottare la didattica digitale integrata (Ddi) al 100%, «riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali».

I 991 nuovi casi positivi sono così distribuiti: 561 in provincia di Bari, 81 in provincia di Brindisi, 95 nella provincia BAT, 99 in provincia di Lecce, 196 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione e 4 provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sul fronte ricoveri la situazione è rimasta sostanzialmente invariata nelle ultime 24 ore: si passa da 1429 a 1417 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 105.369 di ieri si passa ai 106.688 di oggi (+1.319).

Scendono ancora i casi attualmente positivi, 32.090, in calo rispetto ai 32.442 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.522.139 test.