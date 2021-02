Covid in Puglia, boom di decessi (+46) e 1.044 casi: cala tasso positività al 9,6%

Boom di decessi nelle ultime 24 ore a causa del Covid: se ne registrano 46 rispetto ai 26 di ieri. Aumenta anche il numero dei positivi Covid in Puglia: a fronte degli 879 casi registrati ieri, oggi sono aumentati di 165: sono infatti 1.044 su 10.793 test molecolari effettuati (rispetto ali 8701 di ieri).

Il tasso di positività, però, scende al 9, 6% rispetto al 10, 1% di ieri.

I nuovi positivi sono così distribuiti: 352 in provincia di Bari, 104 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 297 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

I 46 decessi sono stati registrati: 12 in provincia di Bari, 14 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Sul fronte ricoveri la situazione è diminuita leggermente nelle ultime 24 ore: si passa da 1602 a 1.584 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali.

Nella giornata di ieri è cresciuto ulteriormente il numero dei guariti, dai 69.209 di ieri si è passati ai 70.194 di oggi (+985).

Sale leggermente il numero dei casi attualmente positivi, 51.715, rispetto ai 51.702 di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.336.292 test.