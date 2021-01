Covid in Puglia, sale numero contagi (+1524) e decessi (+24): in aumento anche il tasso positività (16,5%)

Aumenta il numero dei contagi (+1524) Coronavirus, cresce il tasso di positività (16,5%) e, purtroppo, in crescita anche il numero di vittime (24 rispetto ai 15 di ieri). Questo è quanto emerge dal bollettino odierno diramato dalla Regione Puglia.

A fronte di 9.191 test per l'infezione da Covid-19, infatti, sono stati registrati 1.524 casi positivi: 445 in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 128 nella provincia BAT, 280 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 450 in provincia di Taranto. 3 casi di residenti fuori regione e 1 caso di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

I 24 decessi, invece, sono stati registrati 24 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto.

Sul fronte ricoveri, c'è stato un leggero decremento: da 157 si è passati a 1549 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali.

Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 46.345 si passa di oggi a 47.788 (+1443). Salgono ancora i casi attualmente positivi, 55.535, in aumento rispetto ai 55.478 delle ultime 24 ore.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.152.452 test.

RAPPORTO TAMPONI-POSITIVI - Nella settimana dal 6 al 12 gennaio in Puglia il rapporto tra tamponi effettuati e numero cittadini positivi si è attestato al 32,8%, un dato inferiore rispetto a quello della settimana precedente quando era al 34,1%, ma resta superiore alla media italiana (29,5%).

E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto settimanale Gimbe pubblicato oggi. Secondo lo studio, in Puglia, inoltre, sono in crescita i casi attualmente positivi ogni 100mia abitanti, pari a 1.371, mentre la media nazionale è di 944. L’incremento percentuale dei casi rispetto a sette giorni prima è dell’8,5%.

Infine, dal rapporto emerge che il 41% dei posti letto di «area medica» è occupato da pazienti Covid, oltre la soglia di allerta del 40% e sopra la media nazionale che è del 37%. Anche nelle terapie intensive, il 37% dei posti letto è occupato da ammalati Covid, la soglia di allerta è del 30%.