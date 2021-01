Covid in Puglia, cresce tasso positività (13,6%): 1.162 contagi su 8.500 test. Altri 24 decessi. Da domani «zona gialla»

Cresce il tasso di positività Covid in Puglia nelle ultime 24 ore, attestandosi intorno al 13,6% (ieri era del 12, 2%). Infatti, a fronte di 8.510 tamponi effettuati (ieri furono 11.020), sono stati registrati 1.162 casi positivi: 503 in provincia di Bari, 100 in provincia di Brindisi, 150 nella provincia BAT, 150 in provincia di Foggia, 139 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Il totale positivi registrati da inizio pandemia è di 101.613

Cala di 3 unità il numero dei decessi rispetto a ieri. Oggi sono 24: 5 in provincia di Bari, 10 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Sul fronte ricoveri, è da registrare un incremento di 15 unità: si passa da 1525 a 1540 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali.

Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 42.409 di ieri si passa ai 43.662 di oggi (+1253). I casi attualmente positivi sono 55.279. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.099.615 test.

ZONA GIALLA DA DOMANI - Da domani la Puglia tonerà «zona gialla» anche se il governatore Emiliano ha esorato i pugliesi «di non uscire se non per stretta necessità. In particolare rivolgo un appello a tutto il mondo della scuola perché non spinga le famiglie ad andare a scuola in presenza».