Covid Puglia, stabile curva contagi (+730) e 7 decessi nel Barese: oltre 4mila tamponi e + 84 ricoveri

Resta stabile la curva contagi Covid in Puglia nelle ultime 24 ore. A fronte di 4.103 test effettuati, infatti, sono stati registrati 730 casi positivi (ieri furono 766): 276 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 81 nella provincia BAT, 155 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 54 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione.

Purtroppo, anche oggi sono stati registrati 7 decessi in provincia di Bari

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 605.356 test. 7.774 sono i pazienti guariti. 17.813 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 28.431, così suddivisi:

10.382 nella Provincia di Bari;

2.939 nella Provincia di Bat;

1.905 nella Provincia di Brindisi;

6.388 nella Provincia di Foggia;

1.953 nella Provincia di Lecce;

2.679 nella Provincia di Taranto;

185 attribuiti a residenti fuori regione.

Intanto è stata resa nota la composizione della nuova rete covid regione Puglia che punterà su ventotto ospedali pubblici e sei privati. In questo modo, entro il 30 novembre, verranno attivati di 3.062 posti letto riservati alla pandemia. Attualmente ci sono 1.100 posti dedicati al coronavirus, a scaglioni, in base alle esigenze e all’andamento epidemiologico, verrà aumentata la capacità di ricovero sino ad un massimo di 3.062 posti.

Sul fronte degli ospedali affollati, oggi siamo stati al Policlinico di Bari e al Di Venere dove ieri era state segnalate lunghe file di ambulanze a causa delle corsie piene e del gran lavoro dei Pronto soccorso. La situazione odierna è sotto controllo.