Morte Fracci, Emiliano ricorda l'impegno per la riapertura del Teatro Petruzzelli

Bari - «Ciao Carla, grazie per tutta la bellezza che ci hai donato. Non dimenticheremo il tuo sostegno appassionato nell’impresa della riapertura del teatro Petruzzelli. Abbiamo lottato insieme e poi gioito insieme, sei stata per noi la grazia e il carisma, l’armonia e la forza». Lo scrive su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ricordando l’artista Carla Fracci. «Le chiavi della Città di Bari che ho avuto l’onore di consegnarti sono un segno del legame e dell’affetto profondissimo che per sempre nutriremo per te», conclude Emiliano.