Bari, addio all’attore Vito Cassano

BARI - Il cinema con la C maiuscola lo aveva soltanto sfiorato, Vito Cassano, in un ruolo però rimasto memorabile, quello di Saddam in Mio cognato di Alessandro Piva (2003). Eppure il suo viso reso inimitabile da un occhio semichiuso che gli conferiva l’espressione di perfetto «cattivo» avrebbe meritato una superlativa carriera per lo meno di caratterista.

Se n’è andato a 67 anni, Cassano, viso da duro, ma grande cuore, pochi mesi dopo il pensionamento alla Asl. Diventato popolarissimo presso il pubblico televisivo una ventina di anni fa per il personaggio di Timoteo (Tmote’ in vernacolo) nella sitcom Le Battagliere tuttora in replica su Antenna Sud, con Pupetta-Dino Loiacono & soci aveva vissuto l’onda lunga di un successo che lo inorgogliva soprattutto per l’affetto tributato dal pubblico dei bambini, in teatro come nelle feste di piazza o ai matrimoni.

In Mio cognato è pura poesia popolare la reazione di Saddam quando vede Luigi Lo Cascio sorseggiare una Peroni in modo poco convinto. Saddam-Cassano sospetta che la birra possa essere calda e si lancia in un appassionato monologo per affermare il dogma inviolabile che a Bari vecchia la Peroni si beve sempre e solo ghiacciata.

Commosso il ricordo di Piva: «Con Teodosio Barresi (il Peppino de Lacapagira, scomparso la scorsa estate, ndr) e Vito Cassano se ne vanno due colonne del mio cinema. Entrambi hanno saputo restituire efficacemente, al pubblico nazionale, le due facce della nostra città, cioè quella della vita di strada e quella della poesia che nobilita gli aspetti apparentemente minori di quella stessa esistenza quotidiana».