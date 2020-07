«Karaoke» dei salentini Boomdabash con Alessandra Amoroso è il brano più suonato nelle radio

Il travolgente successo di “Karaoke”, il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso non intende arrestarsi e dopo essere stato certificato disco d’oro e aver conquistato ogni classifica, si aggiudica anche la prima posizione dell’airplay radiofonico, risultando il brano più trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali. Il brano rimane in prima posizione classifica FIMI/GFK confermandosi il singolo più ascoltato e venduto della settimana. Uscito su etichetta Soulmatical – Polydor (Universal Music Italy), Karaoke rimane inoltre stabile in prima posizione classifica top 50 Italia su Spotify e sul podio dei principali partner digitali (iTunes, Apple Music, Amazon Music).

Karaoke” segna il ritorno in musica in grande stile dei Boomdabash consolidando al contempo l’avvincente sodalizio artistico con l’amica di sempre, Alessandra Amoroso.

Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae - pop, un pezzo di grande impatto che ben rispecchia l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.

Il singolo è un’eccezionale duetto che lascia senza fiato, un mix esplosivo di entusiasmo ed energia, ingredienti tipici che contraddistinguono le personalità di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash. Una canzone fresca e spensierata in grado di trasportarci immediatamente nella dimensione estiva specifica del gruppo, invitandoci a ballare cercando di distrarci anche solo per un attimo da tutto quello che ci è successo nell’ultimo periodo.

Grazie ad un sound coinvolgente e ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dalle prime note, “Karaoke” è una contagiosa esplosione di vitalità, un pezzo di estrema forza in cui melodie reggae, elettroniche e pop si mescolano perfettamente in un mix davvero inedito e sorprendente dando vita ad un’atmosfera unica destinata a farci alzare il volume, ballando per tutta l’estate. Una canzone leggera già diventata tormentone di questa calda estate 2020.