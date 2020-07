Premio Strega 2020, battuto Carofiglio: la vittoria a Veronesi con «Il colibrì»

BARI - Il vincitore del Premio Strega 2020 con 200 voti è Sandro Veronesi con il libro “Il colibrì” (La nave di Teseo): l’annuncio è arrivato questa sera ben oltre la mezzanotte, come di consueto durante la lunga cerimonia che si è tenuta al Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma. Vittoria sfiorata per il pugliese Gianrico Carofiglio che ha perso l'annunciato duello con Veronesi per una manciata di voti (132). Al terzo posto Valeria Parrella con 86 voti.

La proclamazione del vincitore della LXXIV edizione è avvenuta in diretta televisiva su Rai Tre: la trasmissione è iniziata alle 23 con la conduzione di Giorgio Zanchini e Corrado Augias ospite speciale.

A contendersi il prestigioso riconoscimento letterario c’erano anche:

- Jonathan Bazzi con “Febbre” (Fandango Libri);

- Gianrico Carofiglio con “La misura del tempo” (Einaudi);

- Gian Arturo Ferrari con “Ragazzo italiano” (Feltrinelli);

- Daniele Mencarelli con “Tutto chiede salvezza” (Mondadori);

- Valeria Parrella con “Almarina” (Einaudi).