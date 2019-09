Andrea Bocelli a S.Giovanni Rotondo canta per la mamma e San Pio

Coroncina del rosario al collo, il cantante lirico Andrea Bocelli, a margine della messa per le celebrazioni del Beato Transito di San Pio a San Giovanni Rotondo, ha intonato tre brani: 'Panis Angelicus', poi l'Ave Maria. Infine ha cantato 'Mamma' del tenore Beniamino Gigli che in vita conobbe il frate con le stigmate.

Bocelli ha ricordato il grande legame tra Padre Pio e la sua mamma: "Padre Pio - ha detto Bocelli - ogni volta che ascoltava questa canzone si commuoveva sempre. Oggi Gigli non c'è più e Padre Pio - ha scherzato Bocelli - dovrà accontentarsi di me". Prima della Santa Messa Bocelli, incontrando alcuni cronisti, ha raccontato del suo profondo legame con San Pio e di quando nel 2000, dopo aver tenuto un concerto proprio a San Giovanni Rotondo, affidò a lui le preghiere per il padre malato