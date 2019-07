Premio Benedetto Croce, per la prima volta a 3 donne: la lettera di Mattarella

Per la prima volta, quest'anno, sono tre donne a vincere il Premio Croce. Sabato 27 luglio a Pescasseroli, in provincia dell'Aquila, si terrà la cerimonia di premiazione della prestigiosa kermesse letteraria dedicata al grande filosofo liberale. Vince il premio per la saggistica Eva Cantarella, con il libro «Gli amori degli altri», dell'editore «La Nave di Teseo»: si tratta di trenta storie d'amore per conoscere meglio i greci e i romani. Per la letteratura giornalistica vince Maria Pace Ottieri, con il libro «Il Vesuvio Universale», Edizione Einaudi. Per la narrativa vince il premio Lia Levi, con il romanzo «Questa sera è già domani», edizioni E/O. Il Premio Croce è diventato ormai un appuntamento fisso a Pescasseroli, luogo di nascita di Benedetto Croce, nel Parco Nazionale d'Abruzzo.

LA LETTERA DI MATTARELLA - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato oggi al Sindaco di Pescasseroli (AQ), dove fra pochi giorni comincerà la nuova edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, una lettera con «il saluto più cordiale e insieme l'augurio per una migliore riuscita della manifestazione che da anni arricchisce il panorama culturale del paese». Quest'anno il Premio giunge alla XIV edizione e nel pomeriggio di venerdì 26 luglio si terrà un convegno dedicato al trentennale della caduta del Muro di Berlino. Le parole di Mattarella spingono a ricordare l'emozione di quando il muro venne abbattuto. In quel momento «una grande speranza di libertà e pace scaturì dalla fine della divisione tedesca e, più in generale, dalla ricomposizione dell'Europa». Mattarella prosegue nella sua lettera dicendo che «la memoria di quel passaggio d'epoca, deve richiamare la nostra responsabilità di oggi affinché l'Unione Europea sia all'altezza del proprio compito, assicurando al proprio interno diritti e coesione sociale in modo da scongiurare nuove barriere».