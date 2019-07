Incidente causato da Michele Bravi, pm chiede il processo

Per una manovra, secondo l’accusa, azzardata e irregolare che ha causato la morte quasi otto mesi fa di una donna di 58 anni che era in sella a una moto, il cantante 24enne Michele Bravi rischia di finire a processo con l’accusa di omicidio stradale. La Procura di Milano, infatti, dopo aver chiuso le indagini lo scorso aprile avvalendosi anche di una consulenza per ricostruire l’incidente, ha chiesto il rinvio a giudizio per il giovane e il gup Luigi Gargiulo ha fissato l’inizio dell’udienza preliminare per il 5 dicembre.

Bravi, che vinse il reality musicale «X Factor» nel 2013 e che partecipò nel 2018 a Sanremo con «Il diario degli errori», anche autore del libro «Nella vita degli altri», aveva espresso sin da subito il suo «profondo dolore» per la morte della donna, annullando tutti i suoi impegni. E in un’intervista, dopo la conclusione delle indagini, aveva raccontato che a seguito di quel fatto «è cambiato tutto perché è cambiato il mio modo di vedere le cose», spiegando anche che stava cercando di «tornare alla realtà».

L’incidente era avvenuto la sera del 22 novembre. Il cantante era alla guida di un’auto di una società di car sharing e, secondo quanto ricostruito dalle indagini della Polizia locale, coordinate dal pm Alessandra Cerreti, avrebbe effettuato un’inversione vietata in via Chinotto per immettersi nel senso di marcia opposto. In quel momento, stava arrivando la donna, Rosanna Colia, in sella ad una Kawasaki, che non ha fatto in tempo a frenare e si è schiantata contro la portiera dell’auto. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo, è morta circa un’ora dopo. Il cantante aveva subito chiamato i soccorsi.

Nel corso delle indagini, il pm ha affidato ad un perito ingegnere una consulenza cinematica per ricostruire l’accaduto.